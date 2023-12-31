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  • Афонин Андрей
    И ещё: все мы смотрим на кадры агрессии Израиля против палестинцев в Газе. И что видим? Удары по зданиям стирают эти ...Ударами возмездия...
  • Афонин Андрей
    Как почитаешь эти новости, возникает вопрос: Кого уничтожили в отеле в Харькове, если отель стоит не разрушенным?  Фа...Ударами возмездия...
  • Алекс Сэм
    Почему не уе#али по Верховной Раде?Ударами возмездия...

Ударами возмездия Армия России ликвидировала высших офицеров СБУ и наемников в Харькове

Ударами возмездия Армия России ликвидировала высших офицеров СБУ и наемников в Харькове

Ударами возмездия Армия России ликвидировала высших офицеров СБУ и наемников в Харькове Юлия СоколоваПосле ужасающей террористической атаке Белгорода, Армия России нанесла удары, которые в народе называют “Ударами Возмездия”.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Почему не уе#али по Верховной Раде?
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13 час.
Афонин Андрей
Как почитаешь эти новости, возникает вопрос: Кого уничтожили в отеле в Харькове, если отель стоит не разрушенным?  Фамилии в студию!  Если их уничтожили, то это уже не тайна? Если их не уничтожили, то это тайна для нашего потребления, т.е. лапшп на наши уши!  И еще вопрос: если знали кто корректирует, где сидит - в отеле в Харькове - и не был предпринят превентивный удар по отелю, то явно виноваты в гибели мирных белгородчан те, кто не отдал приказ об ударе по отелю ДО АТАКИ на Белгород!
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13 час.
АА
Афонин Андрей
И ещё: все мы смотрим на кадры агрессии Израиля против палестинцев в Газе. И что видим? Удары по зданиям стирают эти здания в пыль! Внимание, вопрос: Может быть у израильских агрессоров иные боеприпасы, чем у нас? Вот удар по отелю в Харькове: отель стоит, только внешняя обшивка повреждена. Я предположу мысль о том, что мало, кто пострадал при атаке на этот отель, корпус целый... Может боеприпасы не те?
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13 час.

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