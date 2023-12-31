Ударами возмездия Армия России ликвидировала высших офицеров СБУ и наемников в Харькове

Афонин Андрей

Как почитаешь эти новости, возникает вопрос: Кого уничтожили в отеле в Харькове, если отель стоит не разрушенным? Фамилии в студию! Если их уничтожили, то это уже не тайна? Если их не уничтожили, то это тайна для нашего потребления, т.е. лапшп на наши уши! И еще вопрос: если знали кто корректирует, где сидит - в отеле в Харькове - и не был предпринят превентивный удар по отелю, то явно виноваты в гибели мирных белгородчан те, кто не отдал приказ об ударе по отелю ДО АТАКИ на Белгород!