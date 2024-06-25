Одна моя родственница, которая очень следит за весом, при встрече жалуется, что ест один раз в день, ходит на массаж, но вес не уходит (.
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Одна моя родственница, которая очень следит за весом, при встрече жалуется, что ест один раз в день, ходит на массаж, но вес не уходит (.