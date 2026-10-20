«Крепость для головы». История каски с древности и до наших дней Очень красивая и оригинальная каска, увидеть которую можно в поселке Дивноморское, что расположен неподалеку от Геленджика… Один маленький мальчик, глядя на нее, спросил маму: «А это что, зеленый колобок? Он устал катиться и присел отдохнуть, да?».