США не понравится: Что думает о России и Путине народ Южной Кореи

С Кореей, которой руководит Ким Чен Ын, всё понятно - она однозначно на стороне России. А вот что о нашей стране думают в Южной Корее? Имеется в виду простой народ, а не руководство этой страны, которое находится в полном подчинении у Вашингтона.
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