Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев

В Брюсселе, чьи гранды исполнительной (глава Еврокомиссии фон дер Ляйен) и законодательной (спикер Европарламента Метсола) властей отправились накануне в Израиль, все время пытаются, как там принято выражаться, выбрать "правильную сторону истории".
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