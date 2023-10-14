Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев

В Брюсселе, чьи гранды исполнительной (глава Еврокомиссии фон дер Ляйен) и законодательной (спикер Европарламента Метсола) властей отправились накануне в Израиль, все время пытаются, как там принято выражаться, выбрать "правильную сторону истории".