В Часовом Яре украинские военные раздавили своего солдата на транспортере

Во время боя в Часовом Яре украинские военные случайно раздавили своего сослуживца на бронированном гусеничном транспортере, рассказал командир штурмовой группы ВСУ Валентин Гриднев, который позднее сдался в плен.
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