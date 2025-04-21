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Эксперты: каковы шансы узбеков стать третьим народом в России

Эксперты: каковы шансы узбеков стать третьим народом в России

ВФокусе Mail Политолог Дмитрий Родионов и депутат Анатолий Вассерман специально для ВФокусе Mail прокомментировали заявления экс-главы узбекской диаспоры о культурной экспансии в России.

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Комментарии
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Русский Россиянин
Он лишь озвучил договоренности с президентом России, указал кто ему дал эту возможность всё это устроить, вот и указ нашего президента, который способствует всему этому
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15 час.
РР
Русский Россиянин
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15 час.
Вадим Кузнецов
Все народы РОССИИ равны между собой. Узбеки, таджики казахи, киргизы, готтентоты, тибетцы, папуасы народами России не являются. У них прав тут как у любого другого иностранца, ни больше, ни меньше.
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7 час.
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