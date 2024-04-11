В университете Аргентины признали необходимость долгосрочных связей с РФ

Аргентина нуждается в долгосрочных и прочных связях с Россией в экономической и научной сферах. Об этом на встрече деловых кругов России и Аргентины заявил Патрисио Конехеро Ортис, руководитель департамента международных отношений университета Буэнос-Айреса.