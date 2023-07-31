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ФСБ задержала троих граждан России, шпионивших за соотечественниками для "Правого сектора"*

ФСБ задержала троих граждан России, шпионивших за соотечественниками для "Правого сектора"*

Силовики задержали очередных пособников украинских националистов, действовавших внутри России.В понедельник, 31 июля, Центр общественных связей ФСБ России отчитался о новых задержаниях активных проукраинских сторонников в Воронежской области.

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