Силовики задержали очередных пособников украинских националистов, действовавших внутри России.В понедельник, 31 июля, Центр общественных связей ФСБ России отчитался о новых задержаниях активных проукраинских сторонников в Воронежской области.
Силовики задержали очередных пособников украинских националистов, действовавших внутри России.В понедельник, 31 июля, Центр общественных связей ФСБ России отчитался о новых задержаниях активных проукраинских сторонников в Воронежской области.
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