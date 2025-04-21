«Мы не позволим использовать территорию Венгрии для отправки войск на Украину»

Венгрия не позволит использовать свою территорию для отправки войск НАТО или ЕС на Украину, заявил в интервью «Известиям» лидер парламентской партии «Наша Родина» и депутат Парламентской Ассамблеи Совета Европы Ласло Тороцкаи.
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