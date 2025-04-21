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«Мы не позволим использовать территорию Венгрии для отправки войск на Украину»

«Мы не позволим использовать территорию Венгрии для отправки войск на Украину»

Венгрия не позволит использовать свою территорию для отправки войск НАТО или ЕС на Украину, заявил в интервью «Известиям» лидер парламентской партии «Наша Родина» и депутат Парламентской Ассамблеи Совета Европы Ласло Тороцкаи.

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