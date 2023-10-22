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Приморцев предостерегают от «легкого заработка» и мошенников

Приморцев предостерегают от «легкого заработка» и мошенников

Мошенники часто предлагают «легкий заработок», однако позже похищают деньги у жертвы. При этом преступники нередко идут на изощренные схемы в целях завладения накопленными средствами граждан, чаще потерпевшими становятся пенсионеры.

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