Приморцев предостерегают от «легкого заработка» и мошенников

Мошенники часто предлагают «легкий заработок», однако позже похищают деньги у жертвы. При этом преступники нередко идут на изощренные схемы в целях завладения накопленными средствами граждан, чаще потерпевшими становятся пенсионеры.
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