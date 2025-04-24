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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузьменко набрал 5 очков в 2 матчах Кубка Стэнли – у него 1+1 во 2-м матче с «Эдмонтоном». За «Лос-Анджелес» в активе форварда 22 балла в 24 играх

«Лос-Анджелес» обыграл «Эдмонтон» (6:2, 2-0) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Российский нападающий «Кингс» Андрей Кузьменко признан третьей звездой игры, набрав 2 (1+1) очка при полезности «плюс 1».

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