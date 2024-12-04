В Австралии акула искусала 60-летнего подводного охотника

В Австралии акула напала на 60-летнего купальщика в штате Квинсленд. Об этом сообщает Daily Mail. По информации издания, происшествие случилось у берегов острова Кертис, расположенного в 570 км к северу от Брисбена.
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