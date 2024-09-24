Надо дополнять: историк рассказал об изменениях в гимн Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Крымский гимн – это великолепное сочетание лаконичности и выразительности, он носит объединяющий характер, поэтому, если ощущается необходимость некоторого изменения государственной символики, то можно написать к гимну второй куплет.