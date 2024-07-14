Как глава МВД комментирует отставки в Fulger после расследования  дела о "превратившихся в песок патронах"

Министр внутренних дел Адриан Эфрос утверждает, что увольнения из Бригады полиции специального назначения Fulger последовали в результате расследования, начатого после того, как со склада исчез ящик, полный патронов, а на его место были положены камни и песок.
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