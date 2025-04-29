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Вечерний Новосибирск

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Группа псевдоврачей обманула 100 человек на 10 млн в Новосибирске

Группа псевдоврачей обманула 100 человек на 10 млн в Новосибирске

Приговор за мошенничество вынесли экс-руководителю и сотрудникам медцентра в Новосибирске. Более года они якобы оказывали врачебную и специализированную помощь гражданам, но цель была другая – заработать на обмане.

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