Группа псевдоврачей обманула 100 человек на 10 млн в Новосибирске

Приговор за мошенничество вынесли экс-руководителю и сотрудникам медцентра в Новосибирске. Более года они якобы оказывали врачебную и специализированную помощь гражданам, но цель была другая – заработать на обмане.
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