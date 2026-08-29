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Возможные триллионные потери и рекордная жара: как явление Эль-Ниньо влияет на мировую экономику

Возможные триллионные потери и рекордная жара: как явление Эль-Ниньо влияет на мировую экономику

Явление Эль-Ниньо, которое уже сейчас называют одним из сильнейших за период наблюдений, оказывает давление на глобальные цепочки поставок, сельское хозяйство и добывающие отрасли.

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