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Царьград

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В Кореновске толпа русских вышла на разборки против беспредела курдов

В Кореновске толпа русских вышла на разборки против беспредела курдов

Несколько десятков человек прошли по улицам города, выкрикивая лозунги.Жители Кореновска накануне вечером вышли на марш справедливости, чтобы наказать курдов, которые избили местного парня.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А почему бы всех курдов не выдворить на родину, там им раздолье будет или в демократическую и толерантную европу... Ну что из России власть помойку делает... Все отбросы мира собирает... Проще власть к таким гостям отправить на ПМЖ с семьями и родней, но без имущества, в одних памперсах, чтобы  Россия была в первую очередь для Россиян,а не для гостей...
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