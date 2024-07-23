В Кореновске толпа русских вышла на разборки против беспредела курдов

АНГЕЛ АНГЕЛ

А почему бы всех курдов не выдворить на родину, там им раздолье будет или в демократическую и толерантную европу... Ну что из России власть помойку делает... Все отбросы мира собирает... Проще власть к таким гостям отправить на ПМЖ с семьями и родней, но без имущества, в одних памперсах, чтобы Россия была в первую очередь для Россиян,а не для гостей...