Костин забросил 2-ю шайбу на предсезонке НХЛ – в матче с «Анахаймом»

Форвард «Сан-Хосе» реализовал большинство и открыл счет в выставочном матче с «Дакс» (2:3 Б). Россиянин (16:29, 2:41 – в большинстве, нейтральная полезность) трижды бросил в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.
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