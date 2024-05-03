НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Джейлен Брансон набрал 41 очко и 12 передач в 6-м матче с «Сиксерс»

Джейлен Брансон набрал 41 очко и 12 передач в 6-м матче с «Сиксерс»

В составе «Никс» разыгрывающий Джейлен Брансон набрал 41 очко, 3 подбора и 12 передач. За 44 минуты лидер нью-йоркской команды реализовал 13 из 27 с игры и 12 из 16 с линии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх