Олимпийский комитет Палестины назвал условия для рукопожатия с израильтянами

Президент Олимпийского комитета Палестины Джибриль Раджуб заявил, что не пожмет руку своему израильскому коллеге или кому-либо из делегации страны на Олимпиаде в Париже без признания права Палестины на независимость.
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