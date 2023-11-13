Решила написать развернутый ответ уважаемому Главе Духовного собрания мусульман России и прочим обеспокоившимся Общественным палатам на тему так называемой «вражды» на национальной почве и какого-то там, показавшегося им, «языка вражды».
Про так называемую «вражду на национальной почве»
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Владимир Соловьев
СВЕЖИ В ПАМЯТИ 90-е КОГДА ИЗ РЕСПУБЛИК ТАДЖИКИСТАНА, УЗБЕКИСТАНА РУССКИХ ГНАЛИ ПОД СТРАХОМ СМЕРТИ, ТОГДА ВРАЖДЫ НА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЧВЕ НЕ БЫЛО. СЕЙЧАС ЧОХОМ ЗАПУСТИЛИ ВСЕХ КОГО НЕ ПОПАДЯ, ВДРУГ РОССИЯНЕ СТАЛИ ПЛОХИМИ И НАЦИОНАЛИСТАМИ. В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ И КРЕМЛЕ НЕ УМЕЮТ СЧИТАТЬ КВОТЫ ПОТРЕБНОСТИ В РАБОЧЕЙ СИЛЕ?! ИЛИ НАМ ТАК НУЖНЫ ЭТИ НОВОЯВЛЕННЫЕ ГРАЖДАНЕ? ЧТО ТО РУССКИХ ИЗ-ЗА РУБЕЖА ТАК НЕ ПРИНИМАЮТ! ЭТИ ПОНАЕХАВШИЕ СРАЗУ ПОШЛИ ОККУПИРОВАТЬ РЫНКИ, СТАЛИ ПРОДАВЦАМИ, ТАКСИСТАМИ И ПРОЧИМИ, КРОМЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ. ВРАЧИ В ПОЛИКЛИНИКАХ КОЕ КАК ГОВОРЯТ ПО РУССКИ, ОНИ ТО ЗАЧЕМ В РОССИИ?! У НАС СВОИМ ВРАЧАМ НЕ УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ!
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Анатолий Чубатый
Был как то в Пскове ,там нет ни одного мигранта,,я спросил гида на экскурсии-кто сюда поедет-зарплата дворника 5000 рублей
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