Про так называемую «вражду на национальной почве»

Владимир Соловьев

СВЕЖИ В ПАМЯТИ 90-е КОГДА ИЗ РЕСПУБЛИК ТАДЖИКИСТАНА, УЗБЕКИСТАНА РУССКИХ ГНАЛИ ПОД СТРАХОМ СМЕРТИ, ТОГДА ВРАЖДЫ НА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЧВЕ НЕ БЫЛО. СЕЙЧАС ЧОХОМ ЗАПУСТИЛИ ВСЕХ КОГО НЕ ПОПАДЯ, ВДРУГ РОССИЯНЕ СТАЛИ ПЛОХИМИ И НАЦИОНАЛИСТАМИ. В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ И КРЕМЛЕ НЕ УМЕЮТ СЧИТАТЬ КВОТЫ ПОТРЕБНОСТИ В РАБОЧЕЙ СИЛЕ?! ИЛИ НАМ ТАК НУЖНЫ ЭТИ НОВОЯВЛЕННЫЕ ГРАЖДАНЕ? ЧТО ТО РУССКИХ ИЗ-ЗА РУБЕЖА ТАК НЕ ПРИНИМАЮТ! ЭТИ ПОНАЕХАВШИЕ СРАЗУ ПОШЛИ ОККУПИРОВАТЬ РЫНКИ, СТАЛИ ПРОДАВЦАМИ, ТАКСИСТАМИ И ПРОЧИМИ, КРОМЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ. ВРАЧИ В ПОЛИКЛИНИКАХ КОЕ КАК ГОВОРЯТ ПО РУССКИ, ОНИ ТО ЗАЧЕМ В РОССИИ?! У НАС СВОИМ ВРАЧАМ НЕ УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ!