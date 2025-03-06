Почти как пляжный, только снежный. Площадку для зимнего волейбола открыли в Барнауле

Первыми опробовали площадку городские любительские команды Площадка для зимнего волейбола в Барнауле / Фото: Алтайский спорт / Максим Фролов В самом сердце Барнаула, на площади Сахарова, напротив "Титов-Арены", открылась площадка для волейбола на снегу.
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