Почти как пляжный, только снежный. Площадку для зимнего волейбола открыли в Барнауле

Первыми опробовали площадку городские любительские команды Площадка для зимнего волейбола в Барнауле / Фото: Алтайский спорт / Максим Фролов В самом сердце Барнаула, на площади Сахарова, напротив "Титов-Арены", открылась площадка для волейбола на снегу.