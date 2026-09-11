148 курсантов ФСИН принесут присягу 12 сентября на площади Победы во Владимире

Торжественная церемония принесения присяги первокурсниками Владимирского юридического института ФСИН России пройдёт 12 сентября на площади Победы во Владимире.
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