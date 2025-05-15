Аксенов считает, что Крым полностью защищен с суши

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая. /ТАСС/. Уровень защищенности Крыма гораздо выше в сравнении с тем, что был в начале специальной военной операции, полуостров полностью защищен с суши и любые наземные операции со стороны Украины невозможны.
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