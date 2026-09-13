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Царьград

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Лунный календарь: 19 и 20 сентября не подходят для новых проектов

Лунный календарь: 19 и 20 сентября не подходят для новых проектов

19 и 20 сентября неблагоприятны для начала новых проектов и общения с партнерами. Не рекомендуется проводить крупные денежные операции и решать личные вопросы.

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