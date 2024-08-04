Полы можно не мыть неделями: всего одна ложка на ведро воды и поверхности сверкают как зеркало Юлия ЧелкановаПоддержание чистоты в доме — важная задача, но иногда может быть утомительной, особенно когда приходится мыть полы.
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