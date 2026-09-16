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Иркутск Сегодня

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Минтранс показал новый знак парковки для многодетных

Новый дорожный знак представлен в России. Это знак «Парковка для многодетных семей». Как сообщили в Минтрансе РФ, ранее ведомство провело опрос о том, как он должен выглядеть.

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