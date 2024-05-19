В России появится новый китайский кроссовер. Известны сроки старта продаж

Китайский производитель легковых автомобилей GAC Motor сообщил о том, что в скором времени на российском автомобильном рынке появится новый кроссовер GS3, старт продаж которого запланирован на текущий месяц.
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