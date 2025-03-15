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Журналист Боуз заявил, что мечты Украины о НАТО закончились

Журналист Боуз заявил, что мечты Украины о НАТО закончились

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял Украину, заявив, что ее мечты о НАТО закончились.«Бредовая фантазия Украины о НАТО закончилась», – написал он на своей странице в соцсети Х*, комментируя слова генсека альянса Марка Рютте о том, что вопрос членства Украины больше не рассматривается.

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