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В «Русской Арктике» обсудили планы и проекты на полевой сезон следующего года

В «Русской Арктике» обсудили планы и проекты на полевой сезон следующего года

Речь об этом и об итогах уходящего года пошла на научно-техническом совете, который проходил в оффлайн и онлайн форматахНа совете присутствовали директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов и его заместители: секретарь научно-технического совета Иван Мизин, Роман Перхуров, советник директора, председатель регионального отделения Русского Географического Общества Виктор Кузнецов, начальник отдела сохранения историко-культурного наследия Евгений Ермолов, а также руководители отделов охраны и экологического просвещения.

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