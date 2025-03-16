Косачев оценил перспективы отношений РФ с США

В Совфеде не исключают никаких сценариев дальнейшего развития двусторонних отношений с США — от самых позитивных до самых негативных, заявил «Известиям» заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
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