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4 способа стать хорошей подругой, которой доверяют

4 способа стать хорошей подругой, которой доверяют

4 способа стать хорошей подругой, которой доверяютЧто такое эмпатияЭмпатичный человек — это тот, кто понимает переживания других людей без слов и знает, как помочь им быстрее и эффективнее справляться с трудными психологическими состояниями.

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