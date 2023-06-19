4 способа стать хорошей подругой, которой доверяют

4 способа стать хорошей подругой, которой доверяютЧто такое эмпатияЭмпатичный человек — это тот, кто понимает переживания других людей без слов и знает, как помочь им быстрее и эффективнее справляться с трудными психологическими состояниями.
4 способа стать хорошей подругой, которой доверяютЧто такое эмпатияЭмпатичный человек — это тот, кто понимает переживания других людей без слов и знает, как помочь им быстрее и эффективнее справляться с трудными психологическими состояниями.
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