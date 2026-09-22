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Мировое обозрение

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Честное заявление Гутерриша: У ООН не осталось влияния на стороны конфликтов, нас не воспринимают всерьез

Честное заявление Гутерриша: У ООН не осталось влияния на стороны конфликтов, нас не воспринимают всерьез

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал признание, которое в стенах штаб-квартиры всемирной организации звучит как приговор ее собственной архитектуре.

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