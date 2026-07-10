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Царьград

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Форум «Регион 93»: 5-я смена для молодых лидеров Кубани

Форум «Регион 93»: 5-я смена для молодых лидеров Кубани

С 20 по 24 июля на площадке форума «Регион 93» состоится пятая тематическая смена «Миссия – расширять возможности», ориентированная на молодых технологических предпринимателей, креаторов и медиаспециалистов.

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