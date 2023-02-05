Аргументы недели

98 548 подписчиков

Беннет: перед тем как Запад прервал переговоры России и Украины, было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения о перемирии

Беннет: перед тем как Запад прервал переговоры России и Украины, было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения о перемирии

Перед тем как западные страны прервали переговоры между Российской Федерацией и Украиной, было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения о перемирии.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх