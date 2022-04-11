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Греки передали посольству России извинения за действия правительства

Греки передали посольству России извинения за действия правительства

Yorgos Karahalis/AP В посольство России в Афинах передала петицию с извинениями за действия правительства Греции и его позицию в отношении ситуации на Украине группа греческих граждан – представителей общественной организации «Сеть эллинизма» .

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