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Финны приняли решение гадить России

Финны приняли решение гадить России

Уже перекрыли ККП на границе с Россией, остальную "натугу" пока кладут на Киев. Чтобы подольше сдерживал "нашествие России" на страну тысячи озёр и масла, отправляя в топку контрнаступа новых цеевропейцев.

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Natalija Osminina
Поздравим финов. Они идут на дно вместе с Украиной!
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