«Считаю важным написать»: Никита Ефремов сделал заявление о смерти экс-жены отца Евгении Добровольской

Актер Никита Ефремов прокомментировал смерть бывшей жены отца Евгении Добровольской. В своем блоге сын актера Михаила Ефремова подчеркнул, что покойная актриса не его мать, так как многие подписчики начали выражать ему соболезнования.
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