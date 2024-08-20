Ученические права могут появиться в России

Ситуация на российских дорогах далека от того, к чему стремятся службы правопорядка. Водители позволяют себе выпивать, садясь за руль, совершают нарушения и ведут себя по отношению к другим участникам движения заносчиво и агрессивно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии