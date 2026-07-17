Остановка экспорта дизеля из России ускорила рост цен в Европе Приостановка экспорта дизельного топлива из России начала сказываться на зарубежных рынках: темпы роста цен на европейских базисах усилились.
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Остановка экспорта дизеля из России ускорила рост цен в Европе Приостановка экспорта дизельного топлива из России начала сказываться на зарубежных рынках: темпы роста цен на европейских базисах усилились.
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