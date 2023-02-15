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«Известия»: состояние фигуриста Костомарова резко ухудшилось

Собеседник издания уточнил, что врачи опасаются за левое легкое фигуриста из-за фиброза.<strong>Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова резко ухудшилось после ампутации.

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