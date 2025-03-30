Дождь и мокрый снег: в Гидрометцентре рассказали о погоде в начале апреля в Карелии

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Карелии в начале апреля. В последние дни уходящего марта над нашим регионом сохранится западный перенос воздушных масс, обусловивший теплую погоду с температурным фоном на 3-6℃ превышающим климатическую норму.
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