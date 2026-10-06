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Учёные доказали, регулярное чтение для удовольствия влияет на мозг

Учёные доказали, регулярное чтение для удовольствия влияет на мозг

Учёные выяснили, как регулярное чтение влияет на мозг: пять минут в день снижают стресс на 20%, риск деменции падает на 35%, а мозг буквально меняет структуру.

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