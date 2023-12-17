США пригласили Норвегию в международную морскую операцию в Красном море

Норвегия рассматривает возможность участия в международной операции по обеспечению безопасности судов в Красном море после того, как США попросили страну внести свой вклад в международную морскую операцию, пишет 17 декабря портал E24.
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