Мария Захарова ответила Олафу Шольцу о свободе слова в Германии предложением

Официальный представитель МИД РФ порекомендовала аккредитовать российских журналистов Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала утверждение Олафа Шольца о том, что в Германии есть свобода слова.
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