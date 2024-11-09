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Американское присутствие растет: подрядчики будут обслуживать технику в Украине

Американское присутствие растет: подрядчики будут обслуживать технику в Украине

США сняли запрет на размещение американских военных подрядчиков в Украине. Теперь Пентагон сможет заключать контракты с американскими компаниями на ремонт и обслуживание военной техники, поставленной Украине.

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