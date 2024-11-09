Американское присутствие растет: подрядчики будут обслуживать технику в Украине

США сняли запрет на размещение американских военных подрядчиков в Украине. Теперь Пентагон сможет заключать контракты с американскими компаниями на ремонт и обслуживание военной техники, поставленной Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии