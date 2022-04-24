Военные новости

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Это село Сулиговка, южнее Изюма. Несколько дней там шли ожесточённые бои, мы взяли село.

Это село Сулиговка, южнее Изюма. Несколько дней там шли ожесточённые бои, мы взяли село.

Оно реально завалено трупами всушников, которые никто не забрал. Интересно, по статистике Зеленского они проходят как убитые, или до сих пор воюют против клятiх москалiв?.

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