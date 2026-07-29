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Позитив для оптимистов

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Россия рискует повторить печальный опыт Европы

Россия рискует повторить печальный опыт Европы

Интересная новость пришла недавно из Таджикистана. «Власти республики продолжают реализацию мер, направленных на ограничение использования одежды и атрибутов внешнего вида, которые официально считаются не соответствующими национальным традициям.

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