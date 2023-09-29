RuNews
MainБлогЗдоровьеПростые РецептыЭнциклопедия Секса
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RuNews

125 подписчиков

Минобороны дал разъяснения по осеннему призыву

Осенний призыв в РФ стартует 1 октября во всех российских регионах, включая новые субъекты России. Начало отправок призывников со сборных пунктов ожидается с 16 октября 2023 года, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ ….

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх