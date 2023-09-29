Минобороны дал разъяснения по осеннему призыву

Осенний призыв в РФ стартует 1 октября во всех российских регионах, включая новые субъекты России. Начало отправок призывников со сборных пунктов ожидается с 16 октября 2023 года, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ ….